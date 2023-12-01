Последнее обновление: 01.12.2023 13:22

БГУ также повышает плату за обучение на 17%

Белорусский ого государственный университет с 1 декабря 2023 года повышает плату за обучение на 17%, сообщил ректор БГУ Андрей Король.

«Увеличение платы за обучение в БГУ составило 17 процентов. Есть необходимость привести стоимость в соответствие с реальными затратами. Напомню, студенты оплачивают образование не полностью — примерно 50 процентов. Получается, со стороны государства оказывается значительная поддержка в виде компенсации остаточной суммы», - заявил Король.

«Подготовка студента бюджетной формы обучения в нашем вузе составляет 14 442,99 рубля в год. Себестоимость формируется с учетом затрат на зарплату, оплату транспортных, коммунальных и услуг связи, материально техническое обеспечение. К росту расходов по этим статьям привязана стоимость за обучение в любом университете», - попытался ректор объяснить новое повышение стоимости обучения.

В четверг ректор БГУИР Вадим Богуш сообщил о повышении стоимости обучения в вузе на 17%.

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