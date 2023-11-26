Минобразования Беларуси хочет повысить стоимость обучения в вузах на 15-17%

Министерство образования Беларуси готовит скорое повышение стоимости платы за обучение в вузах страны, ссылаясь на несоответствие уровня повышения стоимости обучения уровню инфляции.

«Достаточно длительное время повышение стоимости обучения происходило очень медленными темпами. Например, инфляция и рост индекса цен в прошлом году были на уровне 16%, ну и, соответственно, зарплата поднималась на уровне не менее этой отметки, а стоимость обучения за прошлый год была поднята менее чем на 7%. Данная тенденция сдерживающего роста наблюдалась на протяжении последних лет, и именно сегодня мы имеем своего рода накопившийся кумулятивный эффект», — заявил в эфире гоств министр образования Андрей Иванец.

Возможной повышение стоимости обучения он оценил в 15-17%.

«Затраты ежегодно растут на 15-17%, мы полагаем, что за пределы этой суммы увеличение стоимости не выйдет», - сказал чиновник.