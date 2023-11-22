В первом чтении приняты поправки в закон о кредитных историях

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении поправки в закон о кредитных историях, сообщила пресс-служба нижней палаты.

Поправками предлагается включать в кредитную историю сведения о договорах, содержащих условие о предоставлении отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. Сведения о о таких договорах Нацбанку будут представлять юридические лица, реализующие товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты.

Одновременно предлагается не включать в кредитную историю сведения о договорах микрозайма, обеспеченных залогом движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, которое передано во владение (заклад) залогодержателю, и договорах обеспечения исполнения обязательств по ним.

Введение данной нормы обусловлено спецификой работы ломбардов по предоставлению микрозаймов под залог движимого имущества, которое передано во владение (заклад) залогодержателя - наличие прав на реализацию не востребованного заемщиком имущества, погашение требований заимодавца после реализации такого имущества, даже если сумма, вырученная от его реализации, недостаточна для их полного удовлетворения.

Таким образом, задолженность по данным микрозаймам не оказывает существенного влияния на платежеспособность субъекта кредитной истории, но при этом предоставление данных сведений в Кредитный регистр создает существенную нагрузку на деятельность ломбардов и не соответствует международной практике.