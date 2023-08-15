Последнее обновление: 15.08.2023 18:52

Нацбанк РБ: Ставки по рублевым кредитам продолжили снижение в июле

В июле 2023 г. ставки на кредитном рынке Беларуси продолжили снижаться на фоне дальнейшего замедления годовой инфляции, сообщает Нацбанк РБ.

Средняя процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным юридическим лицам в белорусских рублях (без учета льготных), в июле 2023 г. составила 8,03 процента годовых, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,17 процентных пункта.

Для физических лиц средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) в июле 2023 г. уменьшилась с 10,50 до 10,45 процента годовых.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование