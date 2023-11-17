Банк развития Совета Европы впервые выделил Украине €100 млн кредита

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил кредит в размере €100 млн для Министерства здравоохранения Украины на финансирование восстановления инфраструктуры здравоохранения, разрушенной войной, и удовлетворение насущных потребностей. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

Это первая кредитная операция банка в Украине после присоединения Киева 15 июня 2023 года.

Займ БРСЕ поддержит проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL), рамочный проект стоимостью $500 миллионов, разработанный Всемирным банком в сотрудничестве с украинскими властями, который призван объединить партнеров по развитию.

Всемирный банк уже одобрил кредит в размере $100 миллионов и грант в размере $20 миллионов, чтобы начать проект.

Финансирование от БРСЕ позволит Министерству здравоохранения укрепить первичную медицинскую помощь, поддерживая мобильные бригады, которые предоставляют основные медицинские услуги в ренгионах страны, пострадавших от войны, а также в отдаленных районах.

Проект также будет финансировать ремонт зданий больниц и поможет удовлетворить новые насущные потребности в области здравоохранения, в частности, связанные с психическим здоровьем.

В долгосрочной перспективе проект повысит устойчивость отрасли здравоохранения Украины через целевые инвестиции в электронную систему здравоохранения и внедрение новых функций для устойчивого и инновационного предоставления медицинских услуг.

По данным Минздрава, агрессия Российской Федерации против Украины нанесла ущерб инфраструктуре отрасли здравоохранения примерно на $2,5 миллиарда.

Вступление Украины в Банк развития Совета Европы состоялось менее чем через год после того, как она официально подала заявку на членство в июне 2022 года.