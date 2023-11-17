США готовы выделить еще $500 для укрепления украинской энергосистемы

Соединенные Штаты планируют выделить около $500 млн на усиление устойчивости украинской энергосистемы. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Паетт во время пресс-брифинга.

"Соединенные Штаты уже предоставили Украине более $520 млн помощи на энергетический сектор. Мы знаем, что на подходе – еще $500 млн, – сказал он.

Паэтт уточнил, что эти средства направлены главным образом на удовлетворение срочных потребностей, в том числе поиск новых трансформаторов и мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной россиянами, передает Укринформ.

В то же время США работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, полностью интегрированной с Европой – более устойчивой и гораздо более экологичной.