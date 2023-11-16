Последнее обновление: 16.11.2023 14:19

Премьер Армении объяснил рост расходов на оборону подготовкой к миру

Более чем в два раза вырастут расходы на оборону, но это подготовка не к войне, а к миру. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в парламенте.

"Чувство защищенности граждан - главный гарант мира и стабильности", - сказал Пашинян в парламенте в ходе обсуждения бюджета на 2024 год.

Он выразил уверенность, что все соседние страны знают, что Армения не имеет намерений нападать на кого-либо.

"В этом контексте по двум причинам не считаю искренним озвучиваемое беспокойство в связи с реформированием Вооруженных сил. Во-первых, не только правом, но и обязанностью любого независимого государства является изменение, реформирование армии, что мы и делаем. Во-вторых, за последнее десятилетие военные расходы Азербдайджана в среднем в раза были выше показателей Армении и продолжают оставаться такими", - сказал Пашинян, которого цитирует агентство АРКА.



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