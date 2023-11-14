Латвия выделяет второй взнос в программу "Зерно из Украины"

Правительство Латвии выделит €50 тысяч на программу гуманитарной помощи для беднейших стран "Зерно из Украины". О решении во вторник сообщила пресс-служба латвийского правительства.

Инициативу "Зерно из Украины" начали в 2022 году, и на сегодня в четыре страны – Сомали, Эфиопию, Кению и Йемен – в рамках программы было поставлено 170 тысяч тонн зерна.

"Взносы в программу "Зерно из Украины" поддержат усилия Украины, направленные на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, что является одним из элементов предложенной Украиной мирной инициативы", – отметили в латвийском правительстве.

Этим вкладом Латвия поддерживает как Украину, так и страны, в которые будет отправлено украинское зерно.

Это будет второй вклад Латвии в программу "Зерно из Украины". В 2022 году страна выделила также €50 тысяч.