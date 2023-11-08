Последнее обновление: 08.11.2023 18:00

Словакия отказала Украине в очередном пакете военной помощи на €40,3 млн

Правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму €40,3 млн, предложенный его предшественниками. Об этом сообщает агентство TASR.

Предложение о предоставлении помощи было подготовлено бывшим руководством Министерства обороны Словакии.

Военная помощь должна была состоять из четырех миллионов единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восьми минометов и 1200 мин.

С начала полномасштабного вторжения РФ Словакия предоставила Украине тринадцать пакетов военной помощи на общую сумму €671 миллион.



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