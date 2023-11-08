Расходы на оборону могут получить особый статус в новых правилах ЕС по дефициту

Расходы на оборону могут получить особый статус в фискальных правилах ЕС в рамках нового обзора экономического управления (EGR) с целью поощрения инвестиций стран-членов в эту сферу. Об этом говорится в проекте компромиссного решения, с которым ознакомилось издание Euractiv.

В проекте документа, представленном в прошлую пятницу Испанией, которая председательствует в Совете ЕС, предлагается, чтобы к странам-членам, которые увеличивают расходы на оборону, относились с большей снисходительностью, если они превышают правило ЕС по дефициту, которое ограничивает бюджетный дефицит стран-членов максимум до 3% ВВП.

Нарушение этого правила обычно приводит к так называемой Процедуре чрезмерного дефицита (EDP), которая требует от соответствующего государства-члена принять меры по исправлению ситуации в течение определенного срока.

В документе отмечается, что "увеличение государственных инвестиций в оборону по сравнению со средним показателем за четыре года до принятия плана, где это возможно, должно быть четко признано как особый фактор, имеющий значение для инициирования процедуры чрезмерного дефицита (EDP), наряду с другими соответствующими факторами".

Когда весной Европейская комиссия представила свое законодательное предложение по реформированию Пакта о стабильности, такой нормы не было на столе.

Однако с самого начала предложение по пересмотру имело целью сбалансировать обеспечение долговой устойчивости и создание условий для инвестиций.

В частности, Еврокомиссия хотела учесть инвестиции в четыре общих приоритета ЕС (зеленый и цифровой переход, социальные права и оборона) при решении вопроса о продлении периода фискального приспособления для стран-членов. Этот период должен позволить странам снизить уровень долга, если он превышает 60% ВВП.

Если этот шаг будет реализован, он может стимулировать 27 стран-членов тратить средства на оборону, что требует высокого уровня инвестиций после вторжения России в Украину в начале 2022 года.

"Из-за войны в Украине мы должны производить больше, а значит, и тратить больше", – сказал один дипломат ЕС.

Маловероятно, что министры финансов, которые встретятся в четверг (9 ноября), чтобы обсудить фискальные правила, достигнут согласия на этой неделе, поскольку национальные позиции все еще далеки друг от друга.

Два дипломата ЕС отметили, что государствам-членам также нужно пространство для зеленых инвестиций и инвестиций в цифровой переход в общих расчетах, тогда как предложенный проект соглашения не предлагает такой же свободы действий, как для инвестиций в защиту окружающей среды и смягчения последствий изменения климата, как для оборонных инвестиций.

Они не уточнили, хотели бы они одинаковых правил для оборонных и "зеленых" и цифровых расходов.

Еще один дипломат заявил, что поскольку не все 27 стран планируют увеличивать расходы на оборону, это правило даст несправедливое конкурентное преимущество тем, кто планирует, тогда как всем странам-членам придется увеличить свои "зеленые" инвестиции в течение следующих нескольких лет.

Они также заявили, что "правительственные инвестиции в оборону" нуждаются в лучшем определении до того, как будет достигнуто соглашение, чтобы гарантировать, что нейтральные страны-члены смогут воспользоваться дополнительным финансовым пространством.