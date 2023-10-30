Последнее обновление: 30.10.2023 11:52

Минэкономики Беларуси нашло виновного в отрицательном сальдо внешней торговли

Причиной роста отрицательного сальдо внешней торговли Беларуси является диспаритет роста цен на импортируемые и экспортируемые товары, утверждает Минэкономики Беларуси.

По словам министра экономики Александра Червякова, экспортные цены на белорусские товары почему-то падают куда быстрее, чем цены на импортируемые в страну товары.

«Здесь основная причина связана с тем, что экспортные цены на внешнем контуре снизились значительно больше, чем цены импорта. В среднем цены экспорта снизились на 15%, а цены импорта – всего на 8%», – заявил Червяков в эфире белорусского ТВ.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами остается в отрицательной зоне с декабря 2022 года.

Министр также похвастался, что экспортная выручка за 8 месяцев 2023 года побила установленный еще 10 лет назад максимум, но признал, что этого удалось достичь за счет резкого наращивания физических объемов экспорта.

«Очень важно, что за девять месяцев (на самом деле за январь-август – ред.) получили экспортной выручки на $31 млрд. За последние десять лет это максимальный объем. И это подтверждает то, что, несмотря на снижение индекса средних цен экспорта, все же физические объемы экспорта составили 127%. То есть мы на 27% в физическом объеме продали больше», – констатировал Червяков.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование