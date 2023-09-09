Последнее обновление: 09.09.2023 11:26

Совмин РБ повесил поддержку ВЭД на Банк развития

Совмин Беларуси постановлением №585 от 7 сентября 2023 года полностью возложил поддержку внешнеэкономической деятельности на созданное при Банке развития ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности».

«Определить, что открытое акционерное общество «Агентство внешнеэкономической деятельности» является специализированным институтом, осуществляющим поддержку внешнеэкономической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь», - говорится в документе.

Упомянутое агентство было создано при Банке развития на основании постановления Совмина №284 от 22 мая 2021 года в качестве одного из инструментов поддержки ВЭД.

Теперь на Агентство возложены такие задачи как «содействие развитию экспорта и импорта товаров (работ, услуг)», «повышение эффективности существующих и создание новых инструментов поддержки» участников ВЭД, включая «расширение доступа к такой поддержке».

Агентству предоставлено право совместно с Банком развития «разрабатывать проекты правовых актов по вопросам поддержки» ВЭД, а также «участвовать в формировании позиции Республики Беларусь по вопросам, связанным с экспортом товаров (работ, услуг)».

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование