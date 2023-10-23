Нацбанк Беларуси обещает сберечь в закромах на менее $6 млрд на конец 2024 года

Нацбанк РБ совместно с Совмином в рамках «повышения экономической безопасности» и «обеспечения финансовой стабильности» обещает сохранить объем золотовалютных резервов на уровне не менее $6 млрд на конец 2024 года.

Такой показатель заложен в Основные направления денежно-кредитной политики РБ на 2024 год, утвержденные постановлением регулятора №363 от 19 октября 2023 года.

«Процентные ставки в экономике будут поддерживаться на положительном уровне в реальном выражении. Ставка рефинансирования Национального банка прогнозируется на уровне 9-9,5 процента годовых в среднем за 2024 год», - говорится в сообщении Нацбанка.

«Для выхода на цель по инфляции в пределах 6% в 2024 году Национальный банк продолжит регулирование денежного предложения. Прогнозируется, что средняя широкая денежная масса увеличится на 11–15%, средняя рублевая денежная масса – на 17–22%, рублевая денежная база – на 10–13%», - сказано в сообщении.

Нацбанк продолжит осуществлять курсовую политику «в режиме плавающего курса, при котором валютный курс формируется под действием спроса и предложения».

«Для недопущения резких колебаний курса белорусского рубля, а также в целях пополнения золотовалютных резервов допускается проведение валютных интервенций», - отмечается в сообщении.

Приоритет в части привлечения депозитов будет отдаваться созданию наиболее привлекательных условий по безотзывным банковским вкладам физических лиц, прежде всего на срок один год и более, как ключевому элементу долгосрочного фондирования. Процентная ставка по таким депозитам оценивается на уровне 10-11 процентов годовых в среднем за 2024 год, их объем увеличится на 20–24 процента, доля в общем объеме срочных и условных вкладов физических лиц в национальной валюте составит не менее 80 процентов на конец года.

Требования банков к экономике вырастут не менее чем на 10 процентов. Кредитование будет осуществляться преимущественно в национальной валюте. По оценке, доля требований банков к экономике в национальной валюте в общих требованиях банков к экономике составит не менее 70 процентов на конец 2024 года.

Общий объем кредитования банками юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте в 2024 году составит 145–150 млрд. рублей, в том числе потребительского кредитования – 10,5–11 млрд. рублей.

Процентная ставка по новым кредитам банков юридическим и физическим лицам в национальной валюте, предоставляемым на рыночных условиях, в среднем за 2024 год прогнозируется на уровне 8,5–9,5 процента годовых, по всем новым кредитам юридическим лицам в национальной валюте – на уровне 8-9 процентов годовых.