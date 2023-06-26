Последнее обновление: 26.06.2023 09:10

ЕАБР не видит условий для дальнейшего снижения ставки рефинансирования в Беларуси

Эксперты ЕАБР считают, что Нацбанк Беларуси исчерпал возможности смягчения монетарной политики через дальнейшее понижение ставки рефинансирования.

«На фоне ускорения роста кредитования (https://t.me/eabr_bank/416) и усиления внутреннего спроса будут увеличиваться инфляционные риски, что потребует более консервативного подхода к смягчению монетарных условий. Мы оцениваем ставку рефинансирования около 9–9,5% на конец года», - говорится в комментарии банка в связи с шестым за год снижением Нацбанком РБ ставки рефинансирования с 9,75% до 9,50% с 28 июня 2023 года.

Эксперты также отметили, что в ближайшие месяцы в Беларуси «ожидается сохранение низких месячных темпов роста потребительских цен», годовой показатель инфляции «может опуститься ниже 3%».

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование