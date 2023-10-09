Австрия тоже приостанавливает помощь палестинцам

Австрия приостанавливает свою помощь палестинцам на общую сумму около €19 миллионов в ответ на смертоносную атаку исламистской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, пишет Reuters.

"Масштабы террора настолько ужасны ... что мы не можем вернуться к обычному ведению дел. Поэтому мы временно приостанавливаем все платежи по австрийскому сотрудничеству в сфере развития", – сказал Шалленберг в интервью радио ORF.

Ранее прошла информация, что Германия приостановила программы финансовой помощи Палестине и, вероятно, совсем их отменит из-за нападения ХАМАС на Израиль.