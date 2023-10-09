В Литве выделят €358 тысяч на усиление подготовки по борьбе с терроризмом

Литва выделит €358 тысяч на реализацию проекта по усилению подготовки спецслужб и спецподразделений в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает департамент полиции страны.

Как говорится в сообщении, проект продлится чуть более двух лет и финансируется в рамках программы Фонда внутренней безопасности на период 2021-2027 годов.

"Проект направлен на усиление готовности антитеррористического подразделения полиции Литвы "Арас" и службы общественной безопасности к адекватному реагированию на потенциальные теракты, связанные с захватом заложников или использованием взрывчатки, локализацией теракта, освобождением заложников, уменьшением угроз и обеспечением безопасности объектов критически важной инфраструктуры", – отмечают в ведомстве.

В рамках программы должны приобрести специализированное оборудование для проведения боевых действий на воде, абордажных, водолазных и других антитеррористических операций в территориальных водах Литвы.

Большую часть финансирования в размере €268 тысяч проекту выделил Евросоюз.