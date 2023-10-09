Белорусский рубль укрепляется к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 9 октября 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,21 копейки, или на 0,06%, до 3,3584 рубля при текущем объёме $1,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,09 копейки, или на 0,03%, до 3,3360 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 158,4 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 0,08 копейки, или на 0,02%, до 4,6050 рубля за 10 юаней при текущем объёме 22,5 млн. юаней.