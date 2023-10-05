Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 октября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,45 копейки, или на 0,14%, до 3,3372 рубля при текущем объёме $0,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,51 копейки, или на 0,15%, до 3,3491 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 35,1 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 1,25 копейки, или на 0,15%, до 4,2879 рубля за 10 юаней при текущем объёме 0,9 млн. юаней.