Последнее обновление: 05.10.2023 18:52

Стадион и бассейн в Минске за китайский грант построят к 1 сентября 2024 года

Китайские подрядчики должны завершить строительство футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске до 1 сентября 2024 года.

Такой срок установлен подписанными сегодня указами №314 и 315.

«Согласно документам, установлен максимальный срок окончания строительства объектов - до 31 декабря 2024 г. (строительство объектов завершится до 1 сентября 2024 г., до конца 2024 года будут осуществляться пусконаладка оборудования и приемка-передача объектов)», - говорится в официальном комментарии.

Строительство стадиона и бассейна осуществляется за счет китайской помощи.

Указами установлен гарантийный срок обслуживания объектов китайской стороной - 2 года с даты подписания акта технической передачи.

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