Последнее обновление: 11.01.2023 09:47

Китай предоставит Беларуси финпомощь в объеме $52 млн.

Китай предоставит белорусским властям технико-экономическую помощь в размере 350 млн. китайских юаней (около $52 млн.), следует из соглашения между правительствами РБ и Китая от 22 ноября 2023 года.

Помощь предоставляется «для восполнения недостатка финансирования проектов «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта».

«Беларусбанк и Государственный банк развития Китая совместно откроют на имя другой стороны беспроцентные и бескомиссионные счета в китайских юанях для технико-экономической помощи», - сказано в документе.



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