Последнее обновление: 18.09.2023 10:16

Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 сентября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,45 копейки или 0,44%, до 3,2750 рубля при объеме торгов $0,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,36 копейки или 0,11%, до 3,3781 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 20 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,64 копейки или 0,14% до 4,4886 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1,5 млн. юаней.

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