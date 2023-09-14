Последнее обновление: 14.09.2023 11:56

Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 14 сентября 2023 года белорусский рубль продолжил снижение к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,29 копейки или 0,09%, до 3,2500 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,34 копейки или 0,1%, до 3,3892 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 294 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,32 копейки или 0,07% до 4,4646 рубля за 10 юаней при объеме торгов 8млн. юаней.

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