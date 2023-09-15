Польша и Венгрия проигнорируют решение Еврокомиссии об импорте украинского зерна

Решение Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева не повлияют на решение Польши ввести собственный, односторонний запрет.

Об этом во время встречи с избирателями в городе Елк сказал польский премьер Матеуш Моравецкий, передает PAP.

"Запрет на импорт снят. Мы продолжим запрет на импорт", – заявил Моравецкий, подчеркнув, что Варшава не будет слушать "Тускового Берлина" и Вебера, имея в виду экс-премьера Дональда Туска (которого нынешние власти Польши обвиняют в работе на Германию) и, вероятно, лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.

"Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.

Несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева

Власти Венгрии также решили ввести собственный, односторонний запрет, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

По его словам, Венгрия закрывает свои границы для 24 украинских продуктов на государственной границе. Согласно постановлению правительства, Венгрия запретит импорт мяса крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриного мяса, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы (и продуктов из них), овощей, сахара и вино.

"Мы будем защищать интересы венгерских фермеров", – подчеркнул Надь.

При этом запрет не распространяется на грузы, которые покидают территорию страны в течение 15 дней, то есть считаются транзитными.

Европейская комиссия в пятницу объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, когда истекает срок действия соответствующих мер, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Еврокомиссия проанализировала влияние ограничений экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС и заключила, что они поспособствовали исправлению ценовых скачков на рынках пяти государств-членов ЕС, которые требовали запрета.

"В результате была достигнута договоренность о том, что действие действующих мер заканчивается сегодня", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

В то же время она добавила, что Украина согласилась ввести любые правовые меры – например систему лицензирования экспорта – в течение 30 дней, чтобы избежать всплеска цен на зерно.

До таких мер, начиная с 16 сентября, Киев должен "ввести эффективные меры контроля" за экспортом четырех категорий сельхозпродукции, в отношении которой существовали ограничения. Эти меры Украина должна подать в Еврокомиссию не позднее 18 сентября.

Следить за соблюдением этих мер будут совместно Украина и Еврокомиссия, при этом последняя "будет воздерживаться от введения любых ограничений до тех пор, пока эффективные меры, принятые Украиной, действуют и работают в полном объеме".