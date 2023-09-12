Моравецкий: Польша не позволит затопить себя украинским зерном

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что независимо от решения Брюсселя относительно украинского агроимпорта Польша не позволит "затопить себя украинским зерном".

Свое заявление Моравецкий опубликовал во вторник утром в Facebook.

"Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы", – написал польский премьер.

В опубликованном предвыборном ролике Моравецкий сказал: "Когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома. Поляки такие". Но, как добавил он, "когда приходится бороться за польские интересы, только правительство "Права и справедливости" гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены".

"Мы говорим "нет" срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям. Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС", – сказал Моравецкий.

В свою очередь представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире Polsat сообщил, что правительство Польши во вторник планирует принять резолюцию с призывом к Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

"Мы близки к тому, чтобы продлить его, но даже если этого не произойдет, у нас есть готовый регламент, который мы введем на национальном уровне", – заявил Мюллер.

По его словам, во вторник правительство примет резолюцию с призывом к ЕК продлить запрет и объявит, что если этого не произойдет, то Польша примет такое решение самостоятельно на основе предостережения о безопасности.

В пятницу истекает срок запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран. Польша добивается продления этого запрета, а если этого не произойдет, то угрожает ввести одностороннее эмбарго.

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