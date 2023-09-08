Турция и Россия договорились с помощью Катара отправить российское зерно в Африку

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Сочи договорился с Путиным, что при участии Катара 1 млн тонн российского зерна будет переработано в Турции и отправлено в Африку.

В ближайшие дни суда начнут грузить зерно в портах Туапсе и Новороссийска, пишет Sabah.

Планируется, что зерно, которое Турция будет закупать у России, будут перевозить судами по 25 тысяч тонн. Будет осуществлено всего 40 операций.

Как только корабли прибудут в Турцию, их будут перерабатывать на частных мукомольных заводах. Основное внимание уделяется отправке муки в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и Центральноафриканскую Республику.