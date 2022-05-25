Россия требует отмены экспортных и финансовых санкций в обмен на экспорт зерна из Украины

Россия готова обсуждать представление гуманитарного коридора для кораблей с украинским зерном в обмен на отмену введенных против РФ экспортных и финансовых санкций и разминирование украинских портов.

"Мы уже неоднократно высказывались на этот счёт, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, связанного в том числе со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли, Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день", - заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко, которого цитирует Интерфакс.

"Мы всегда готовы к диалогу со всеми, кто стремится к миру, к мирному разрешению всех проблем. Заявление Урсулы фон дер Ляйен оставляю на ее совести", - сказал он, комментируя прозвучавшие накануне заявления фон дер Ляйен, которая сказала, что Москва использует продовольственную тему как оружие.

Руденко на этой неделе уже говорил об отмене экспортных санкций.

"Нужно отменить рестриктивные меры, которые были введены против российского экспорта. Если нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, то это не совсем так, потому что есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, есть вопросы со страховками, есть вопросы с доступом российских кораблей в европейские порты и другие порты, а европейских - в наши порты. Поэтому эти вопросы должны решаться комплексно", - сказал он в понедельник.