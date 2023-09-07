Гонконг расширил тестирование цифрового юаня на большее число банков

Гонконг активно тестирует китайский цифровой юань — пробную цифровую валюту центробанка страны — и уже начал второй этап технического тестирования, чтобы подключить к процессу главную местную платежную систему Faster Payment System. Об этом рассказал министр финансовых услуг и казначейства Гонконга Кристофер Хуэй.

Валютное управление Гонконга, центральный банк региона и Народный банк Китая завершили первоначальные технические тесты цифрового юаня для трансграничных платежей, говорится в публикации, сообщает The Block.

«В настоящее время они проводят второй этап технического испытания, в котором участвуют другие гонконгские банки и тестируется функция пополнения цифрового кошелька в юанях через систему быстрых платежей», - уточнил Хуэй.

Faster Payment System (FPS) — платежная инфраструктура, которую Управление денежного обращения Гонконга внедрило в 2018 году. Она позволяет проводить межбанковские платежи в гонконгских долларах или китайских юанях посредством введения номера мобильного телефона или адреса электронной почты получателя. Во втором квартале 2023 года через FPS было проведено около 1 млрд гонконгских долларов по сравнению с 669,6 млн той же валюты за аналогичный период прошлого года, пишет издание.

Ранее сообщалось, что система международных расчетов в цифровом юане mBridge будет готова к концу 2023 года. Сейчас mBridge входит как минимум в шесть текущих проектов центральных банков, которые изучают, как цифровые валюты (CBDC) можно использовать для улучшения трансграничных платежей.