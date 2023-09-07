Последнее обновление: 07.09.2023 09:02

Власти РБ утвердили расчет арендной платы помещения в общежитиях

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ утвердило порядок расчета платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях.

Согласно постановлению №49 от 17 августа 2023 года общежития ранжируются на три категории: первой категории (в блоке имеются комнаты, санузел, кухня), второй категории (комнаты, санузел, кухни общего пользования на этаже), третьей категории (комнаты, а кухни, санузлы, душевые помещения – общего пользования).

Размер платы за общежитие устанавливается исходя из базовой ставки в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в общежитии в месяц соразмерно общей площади занимаемого жилого помещения с применением корректирующих коэффициентов.

Для общежития первой категории коэффициент составляет 1,0; второй категории –0,9; третьей категории –0,8.

Утверждены коэффициенты, учитывающие местонахождение жилого помещения в общежитии: для Минска – 0,75, для областных городов – 0,6.

Постановление вступает в силу с 15 сентября 2023 г.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование