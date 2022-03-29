Белорусские власти не стали повышать базовую арендную величину на 2022 год

Совмин Беларуси своим постановлением сохранил действующий размер базовой арендной величины на уровне 16,9 рубля.

Об этом сообщает пресс-служба Совмина РБ.

«Кроме того, при аренде имущества, находящегося в госсобственности или собственности хозобществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, арендная плата рассчитывается и взимается в белорусских рублях, привязка к доллару или евро исключена», - сказано в сообщении.

«Это позволяет защитить арендаторов от колебаний валютного рынка и сохранить прежние условия по величине арендной платы», - утверждают в Совмине.

Размер базовой арендной величины ежегодно устанавливается Совмином с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год и применяется с 1 апреля текущего года.