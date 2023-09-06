Банк России ускорит продажи валюты... почти в десять раз

ЦБ РФ временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

«В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей», - говорится в сообщении.

В ЦБ пояснили, что корректировка связана с предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ.

«Объем эмиссии указанного выпуска составляет 3 млрд долларов США. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с установленным порядком 1 будут осуществляться Минфином России в рублях, в связи с чем часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту», - следует из пресс-релиза.

Решение о перераспределении продаж валюты, отмечают в регуляторе, «будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период».

«Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года», - рассказали в ЦБ.

Отмечается, что в ближайшие два года крупных выплат по валютным еврооблигациям РФ, сопоставимых по объему с погашаемым в этом году выпуском, не будет. Следующая дата планового погашения валютного выпуска объемом 1,75 млрд евро — 4 декабря 2025 года.