В Беларуси для школьников подготовили пособие по финансовой грамотности

Нацбанк, Минобразования и авторский коллектив Белорусского государственного университета подготовили учебно-методический комплект (УМК) «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся 5-7-х классов, который состоит из пособия для учащихся и пособия для учителей. Об этом сообщает Нацбанк.

Учебно-методический комплект одобрен Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь и рекомендован для использования в учебном процессе.

Он содержит теоретический материал и практические задания, предназначенные для формирования знаний по финансовой грамотности школьников.

Пособие для учителей призвано оказать помощь педагогам при подготовке и проведении факультативных занятий по финансовой грамотности.

Национальный банк планирует напечатать 6 тыс. экземпляров УМК, которые будут переданы в библиотеки всех учреждений общего среднего образования.

Кроме того, электронная версия УМК в свободном доступе размещена на Едином портале финансовой грамотности населения, а также на Национальном образовательном портале (пособие для учащихся и пособие для учителей)