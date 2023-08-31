Последнее обновление: 31.08.2023 13:07

В Беларуси для школьников подготовили пособие по финансовой грамотности

Нацбанк, Минобразования и авторский коллектив Белорусского государственного университета подготовили учебно-методический комплект (УМК) «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся 5-7-х классов, который состоит из пособия для учащихся и пособия для учителей. Об этом сообщает Нацбанк.

Учебно-методический комплект одобрен Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь и рекомендован для использования в учебном процессе.

Он содержит теоретический материал и практические задания, предназначенные для формирования знаний по финансовой грамотности школьников.

Пособие для учителей призвано оказать помощь педагогам при подготовке и проведении факультативных занятий по финансовой грамотности.

Национальный банк планирует напечатать 6 тыс. экземпляров УМК, которые будут переданы в библиотеки всех учреждений общего среднего образования.

Кроме того, электронная версия УМК в свободном доступе размещена на Едином портале финансовой грамотности населения, а также на Национальном образовательном портале (пособие для учащихся и пособие для учителей)



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование