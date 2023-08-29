В сеть слили прототип Samsung Galaxy Fold 6

В сети опубликовали видео, на котором якобы показывается прототип Samsung Galaxy Fold 6. Материал опубликовали в аккаунте Ice Universe.

Из источников информации, новое поколение Galaxy Fold имеет обновленный внешний вид. Основной особенностью будет более компактный дизайн, что позволит удобно носить устройство. Заметный плюс – усовершенствованный дополнительный экран, который будет лишен округлений и окружен тонкой рамкой. По информации, подобный дисплей также появится у Galaxy S24 Ultra.

Особым аспектом новости есть изменение в дизайне в сложенном виде. По ролику между двумя частями смартфона уже не будет зазора, что может указывать на более плавный и удобный механизм сборки.

Подробности относительно характеристик, функциональности и даты релиза нового поколения Galaxy Fold остаются неизвестными.