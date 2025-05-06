Samsung разработала новый планшет в сотрудничестве с Пентагоном

Южнокорейская компания Samsung представила новый планшет Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, который был разработан в сотрудничестве с Министерством обороны США. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Устройство, созданное на базе модели 2024 года, оснащено экраном 20,32 см с премиальным разрешением. Установлен процессор Exynos 1380.

Планшет также оснащен пером S Pen для создания более точных заметок на экране. К экрану можно прикасаться как мокрыми пальцами, так и перчатками, передает Укринформ.

Galaxy Tab Active5 Tactical Edition оснащен 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной задней камерой для съемки и обмена изображениями и видео из разных мест.

Дополнительные функции планшета включают режим блокировки диапазона 5G, режим Stealth, который отключает сотовую связь и радиочастотное излучение. Имеется режим скрытой блокировки, который отключает модем и GPS.

Информации о цене устройства в официальном пресс-релизе нет.