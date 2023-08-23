ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины зимой

Организация Объединенных Наций совместно с партнерами начала инициативу по сбору $268 млн на поддержку Украины этой зимой. Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН вместе с партнерами начали инициативу с призывом собрать $268 млн, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы, передает Укринформ.

"Расчеты относительно потребностей в помощи основываются на опыте прошлой зимы, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тыс. генераторов в условиях острого энергетического кризиса", - пояснил Дюжаррик.

Дюжаррик отметил, что в результате войны "серьезно повреждены" дома, энергетическая, водопроводная и газовая инфраструктура, что подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которое в Украине обычно начинается в октябре и продолжается до марта.

"Приоритетными также считаются ремонтные работы в центрах для перемещенных лиц и финансовая помощь переселенцам, "чтобы они могли оплачивать аренду жилья или коммунальные услуги". Гуманитарные организации будут помогать с ремонтом муниципальных систем отопления, добавил представитель Генсека", - говорится в сообщении.

Представитель Генсека ООН подчеркнул, что этой зимой в ООН будут предоставлять приоритет аварийному ремонту домов в прифронтовых общинах, а также доставлять туда одежду, отопительные приборы и "другие зимние товары".