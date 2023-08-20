Россия возможно потеряла модуль «Луна-25»

Российский автоматический модуль «Луна-25» должен был сесть на южном полюсе Луны 21 августа, что стало бы первой подобной миссией в постсоветской истории России и первой российской миссией после начала новой «лунной гонки», в которой участвуют несколько стран, но, похоже, она закончилась провалом.

В субботу Роскосмос сообщил, что при переходе на предпосадочную орбиту на борту российской станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. О подробностях не сообщается, и как это повлияет на исход миссии, пока не ясно, пишет BBC.

Основная цель миссии казалась не очень амбициозной — долететь до Луны, совершить мягкую посадку, а затем проработать там в течение года. Кроме того, станция должна была выполнить ряд научных экспериментов, в частности, определить наличие воды, но все-таки основная задача — подготовиться к посадке других станций в будущем.

Казалось бы, у России, которая называет себя правопреемницей СССР, в частности, в космосе, должен быть большой опыт мягких посадок на Луну, но если посмотреть на историю лунных исследований последних лет, то станет понятно, что само по себе «прилунение» — не такая простая задача.

Так, например, в конце апреля 2023 года неудачей закончилась первая лунная миссия, организованная частной компанией. Связь с лунным посадочным модулем Hakuto-R, запущенным компанией iSpace, была потеряна за несколько минут до того, как он должен был прилуниться.

В 2019 году спускаемый модуль индийской станции «Чандраян-2» также прекратил передачу данных за несколько секунд до касания поверхности. Он должен был сесть в районе южного полюса, то есть примерно там же, где и российская «Луна-25». В том же году при посадке разбился и израильский луноход «Берешит».

Правда, в 2020 году китайская станция «Чанъэ-5» с возвращаемым модулем прилунилась в Океане Бурь на видимой стороне Луны. Она собрала образцы реголита [грунта] и доставила их на Землю.

Спустя два-три дня после планировавшейся посадки российской станции в районе южного полюса Луны должна сесть другая индийская станция с луноходом, которая называется «Чандраян-3».

Как рассказал BBC глава Института космической политики Иван Моисеев, сложность посадки в том, что с Земли невозможно определить качество поверхности в месте, куда собирается сесть аппарат.

«Рельеф неизвестный, и настроить автоматику довольно сложно[…] Аварии обычно связаны с планированием и программированием самого процесса. Те аварии, которые были раньше, они были связаны с тем, что рельеф был неизвестен, и, скажем, посадка одной стороной станции на камень, если он достаточно большой, вела к общей неудаче. Кратер или еще куда-то», — сказал он.

«Если она сядет — значит, очень здорово повезло», — отметил Моисеев.

Новую российскую лунную миссию назвали «Луна-25», чтобы продемонстрировать преемственность советской программы: последняя экспедиция к Луне называлась «Луна-24» и тогда, в августе 1976 года, она завершилась успехом.