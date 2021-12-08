Последнее обновление: 08.12.2021 13:12

Роскосмос запустил японских туристов к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

К МКС отправились японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, его помощник Ёдзо Хирано, а также командир корабля российский космонавт Александр Мисуркин. Стыковка к малому исследовательскому модулю «Поиск» запланирована в 16:41, передает РБК.

В мае компания Space Adventures сообщила, что продолжительность космического полета составит 12 дней. До него Маэдзава и Хирано прошли трехмесячную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке.

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