В Беларуси повышается базовая ставка для оплаты труда бюджетников

В Беларуси с 1 сентября 2023 года повышается базовая ставка, используемая для расчета оплаты труда работников бюджетных организаций, следует из постановления Совмина РБ №546 от 18 августа 2023 года.

«Установить для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовую ставку в размере 235 рублей», - говорится в документе.

В настоящее время величина базовой ставки составляет 228 рублей.