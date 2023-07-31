Последнее обновление: 31.07.2023 11:18

ЕАБР указал на условия перегрева на рынке труда Беларуси

Аналитики ЕАБР объяснили рост реальной заработной платы в Беларуси повышением спроса на рабочую силу.

Как сообщалось, реальная заработная плата выросла на 15,2% в годовом выражении в июне после 14,2% в мае и 9,6% в апреле.

«Высокие темпы увеличения заработных плат связаны с повышением спроса на рабочую силу, предложение которой не успевает подстраиваться под спрос из-за сокращения занятости (в июне сокращение составило 1,5% г/г.)», - говорится в комментарии ЕАБР.

«Планируемое повышение заработной платы в бюджетной сфере при сохраняющемся дефиците рабочей силы формирует условия для перегрева на рынке труда, что создает дополнительные стимулы для ускорения роста цен к концу года», - прогнозируют аналитики банка.

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