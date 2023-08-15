Последнее обновление: 15.08.2023 18:52

Денежные доходы населения Беларуси за 6 месяцев 2023 года выросли на 3,9%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь за январь-июнь 2023 года выросли на 3,9% к уровню аналогичного периода 2022 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%, сообщает Белстат.

Реальные денежные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование