Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять в Африку зерно

Россия готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна. Об этом заявил Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

"Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна", - сказал Путин, которого цитируют российские медиа.

"Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям", - добавил он.

По его словам, Россия в первом полугодии этого года экспортировала в страны Африки почти 10 млн тонн зерна. За весь 2022 год экспорт составил 11,5 млн тонн, сказал он.

"И это несмотря на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей, - сказал Путин. - Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой - я скажу прямо - лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо четко проявился при реализации так называемой зерновой сделки".

Путин заявил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%. Украины - менее 5%.

"А значит именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции", - считает он.