Навальный записал «террориста» Гиркина в политические заключенные

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал экс-главаря «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) политическим заключенным.

Навальный пояснил, что считает задержание Гиркина незаконным, а его обвинение "бессмысленным и очевидно политически мотивированным", из-за чего тот является "политическим заключенным".

Он указал, что задержали Гиркина не по обвинениям в сбивании малазийского "Боинга" над Донецкой областью в июле 2014, когда погибло почти 300 человек, а "по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме".

"Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина. Независимо от взглядов Стрелкова мы должны стоять на позициях закона и справедливости. Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков стал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие", - заявил Навальный.