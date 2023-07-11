Более 90% расчетов между РФ и Беларусью осуществляются в российских рублях

Доля российского рубля в расчетах во взаимной торговле Беларуси и России выросла до 92%, в то время как доля доллара и евро упала до 1-2%, заявил премьер Беларуси Роман Головченко в интервью РБК.

"У нас исторически всегда была высока доля российского рубля во взаимных расчетах. В досанкционный период она составляла порядка 80%. Поэтому для нас в двусторонней торговле не вызвали особых трудностей введенные ограничения со стороны западных стран на расчеты в долларах и евро. За два года эта цифра именно расчетов в российском рубле увеличилась с 80% до 92%", - сказал Головченко.

Он не уточнил, какой конкретно период времени (сколько лет) он считает досанкционным, как и тот факт, что как минимум нефтяные и газовые контракты привязаны к доллару несмотря на расчеты в российских рублях.

Головченко также сказал, доля доллара и евро составляет от 1% до 2%. "И то это следы каких-то старых контрактов, инвестиционных соглашений, где жестко забиты валюты расчетов", - он.

Премьер также утверждает, что "белорусский рубль получает популярность в качестве валюты расчетов".

"Если в 2021-2022 годах его доля не превышала 1%, то сейчас уровень белорусского рубля приближается к 5%. Учитывая, что наш товарооборот составляет около $50 млрд, он сбалансирован, и поэтому есть потребность в валютах обеих стран - и в российском рубле, и в белорусском. Думаю, что эта тенденция будет и дальше развиваться, и мы, наверное, в корзине наших расчетов достигнем если не паритета, то более весомой доли белорусского рубля", - оптимистично предположил чиновник.