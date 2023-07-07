Последнее обновление: 07.07.2023 12:17

Доллар и юань снижаются на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 7 июля 2023 года белорусский рубль активно укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 2,08 копейки или 0,68%, до 3,0556 рубля при объеме торгов $0,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 2,9 копейки или 0,88%, до 3,3346 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 36,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 3,09 копейки или 0,73% до 4,2099 рубля за 10 юаней при объеме торгов 13,2 млн. юаней.

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