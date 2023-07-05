Доллар и юань продолжают рост на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 июля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,67 копейки или 0,22%, до 3,0419 рубля при объеме торгов $1,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,46 копейки или 0,14%, до 3,3900 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 484,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,62 копейки или 0,39% до 4,2024 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2,9 млн. юаней.