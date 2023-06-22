Последнее обновление: 22.06.2023 13:35

Белорусский рубль укрепляется к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 июня 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,71 копейки, или на 0,24%, до 2,9796 рубля при текущем объёме $3,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 1,74 копейки, или на 0,49%, до 3,5598 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 872,4 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 1,11 копейки, или на 0,27%, до 4,1395 рубля за 10 юаней при текущем объёме 5,6 млн. юаней.

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