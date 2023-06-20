Последнее обновление: 20.06.2023 13:21

Доллар незначительно снижается на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 июня 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и российскому рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,02 копейки или 0,01%, до 2,9844 рубля при объеме торгов $1,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,21 копейки или 0,06%, до 3,5611 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 102,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,18 копейки или 0,04% до 4,1743 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2,5 млн. юаней.

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