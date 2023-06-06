Власти РБ усилят госнадзор за подконтрольными государству предприятиями

Совмин Беларуси постановлением №359 от 1 июня 2023 года унифицировал порядок управления акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ с долей Республики Беларусь и административно-территориальных единиц (местных властей).

«Постановление также направлено на повышение эффективности работы органов владельческого надзора и представителей государства, а также централизацию на региональном уровне управления принадлежащими административно-территориальным единицам акциями (долями в уставных фондах) с выстраиванием вертикальной системы управления», - говорится в официальном комментарии к документу.

Документом предусмотрена «формализация процедуры включения представителей государства в состав совета директоров (наблюдательного совета) с учетом имеющейся в законодательстве нормы о назначении их в органы управления хозяйственных обществ с государственным участием, а не избрании».

Кроме того, расширен перечень вопросов, подлежащих согласованию с органами владельческого надзора (к таким вопросам отнесены также определение стратегии развития общества, утверждение годового финансово-хозяйственного плана общества, предоставление обществом безвозмездной (спонсорской) помощи и займов).