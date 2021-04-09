В Беларуси на 3 года вводится особый порядок списания имущества

В Беларуси по 31 декабря 2023 года устанавливается особый порядок учета имущества, следует из указа №140 от 8 апреля "О выбытии имущества".

Суть нового порядка сводится к тому, что организации вправе списывать за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли убытки, возникающие при выбытии (безвозмездная передача, списание или продажа) имущества, а также принимать на бухгалтерский учет безвозмездно полученное имущество по стоимости, числящейся в учете передающей стороны, без проведения рыночной оценки.

«Указ направлен на снижение затрат, связанных с безвозмездной передачей, списанием или продажей имущества, как у передающей (списывающей), так и у принимающей организации», - говорится в официальном комментарии.

Текст документа еще не опубликован.