Лукашенко утвердил генпланы спутников Минска

Лукашенко указом №149 от 22 мая 2023 года утвердил новые редакции генеральных планов городов-спутников Минска - Смолевичей, Фаниполя и Руденска.

«Актуализированными генеральными планами определены стратегии территориального развития перечисленных городов-спутников до 2035 года … по их опережающему развитию и современных тенденций градостроительного преобразования», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Все предусмотренные генеральными планами мероприятия ориентированы на прирост численности населения городов-спутников и организацию на их территории комфортной среды жизнедеятельности людей»,- сказано в сообщении.