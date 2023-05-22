Последнее обновление: 22.05.2023 19:22

Лукашенко утвердил генпланы спутников Минска

Лукашенко указом №149 от 22 мая 2023 года утвердил новые редакции генеральных планов городов-спутников Минска - Смолевичей, Фаниполя и Руденска.

«Актуализированными генеральными планами определены стратегии территориального развития перечисленных городов-спутников до 2035 года … по их опережающему развитию и современных тенденций градостроительного преобразования», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Все предусмотренные генеральными планами мероприятия ориентированы на прирост численности населения городов-спутников и организацию на их территории комфортной среды жизнедеятельности людей»,- сказано в сообщении.

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