Евросоюз ограничит торговлю российскими алмазами

Глава Евросовета в Хиросиме перед саммитом G7 анонсировал новые санкции ЕС в отношении России из-за войны в Украине.

"Российские алмазы не вечны", - сказал Шарль Мишель.

Ранее о запрете на импорт российских алмазов в рамках нового пакета санкций уже объявила Великобритания. Запрет будет закреплен на законодательном уровне в течение 2023 года. Премьер Риши Сунак также сообщил, что ограничения распространятся на поставки меди, алюминия и никеля из РФ.

Торговля российскими алмазами оценивается в $4-5 млрд в год и приносит Кремлю значительные налоговые поступления.

По словам Шарля Мишеля, возможная поставка истребителей F-16 в Украину также будет обсуждаться на саммите.